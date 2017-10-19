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19 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 16

Стало известно, когда лыжники и сноубордисты смогут покататься в Шерегеше

В Таштагольском районе, в Губернском центре по горнолыжному спорту и сноуборду прошло совещание по подготовке к зимнему сезону. Здесь базируются ведущие спортивные школы. Специалисты оценили состояние горы Туманной и всего комплекса в целом.  Обсудили вопросы жизнеобеспечения, приема и размещения гостей, работы спортзалов, систем искусственного снегообразования  и многое другое. От того, насколько готовы трассы к зиме - во многом зависит успех наших земляков на соревнованиях различного уровня.  

 
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