Великолепная десятка

Популярные детские процедуры в санатории «Родник Алтая».



Санаторий «Родник Алтая» - это полноценный отдых в уникальной курортной зоне – алтайской Белокурихе, и оздоровление c использованием современных и традиционных методов. Здесь рады всем гостям, но особенно санаторий «заточен» на семейный отдых, ведь это – важная часть жизни каждой семьи. И дети в «Роднике Алтая» – это тоже любимые гости и полноправные клиенты, для которых предусмотрен целый спектр услуг!

Скучать детям не придется, в санатории для них множество приятностей, увлекательностей и развлекательностей. Замечательный комплекс открытых бассейнов, три чаши которого из четырех – подогреваемые, работает с начала мая до конца сентября. Бесплатные детские комнаты, работающие ежедневно с 08:00 до 20:00. Детская площадка в окружении вековых сосен, внимательные веселые аниматоры, творческие мастер-классы... И, конечно, оздоровительные и профилактические процедуры, рассчитанные на малышей! Для тех, кто старше 4 лет, весной действуют три оздоровительные программы: «Спокойный ребенок» http://rodnik-altaya.com/specpredlozheniya/spokoynyy-rebenok/ - для детей с неврологическими проблемами и тех, кто страдает от школьного стресса; «Здоровое пищеварение. Дети» http://rodnik-altaya.com/specpredlozheniya/zdorovoe-pishchevarenie-deti/ - для малышей, которым в первую очередь необходимо диетическое или лечебное питание, и «Здоровье детям» http://rodnik-altaya.com/specpredlozheniya/zdorove-detyam/ - комплекс профилактических процедур, направленных на общее укрепление и оздоровление. Летом к ним присоединяется еще одна программа – «Правильная осанка. Дети» http://rodnik-altaya.com/specpredlozheniya/pravilnaya-osanka-deti-leto-2017/ . Она адресована не только детям с сутулостью, но всем малышам с проблемами опорно-двигательного аппарата – от сколиоза до дисплазии и косолапости.

Обратите внимание, вы не просто приобретаете готовый комплекс услуг – пребывание вашего малыша в санатории начинается со встречи с педиатром, который оценит состояние его здоровья. В соответствие с индивидуальными потребностями ребенка и выбранной программой расписание и набор процедур будет скорректирована таким образом, чтобы за 10-12 дней отдыха он извлек из нее максимальную пользу. При необходимости вас и вашего малыша проконсультируют другие детские специалисты – ортопед, невролог, гастроэнтеролог, психотерапевт – в зависимости от того, на какой проблеме будет решено сосредоточиться.

Важно грамотно и точно подобрать курс процедур для каждого ребенка, чтобы оздоровление в санатории прошло максимально эффективно и при этом оставались время и силы на отдых и развлечения - особенно в летнее время! Из всего многообразия процедур санатория «Родник Алтая» мы выделили ТОП-10 самых самых востребованных и эффективных, пользующихся у врачей, мам и деток наибольшей популярностью!

Галокамера (соляная пещера)

История галотерапии началась еще в XIX веке: на европейских курортах, как тогда говорили «на водах» врачи отметили, что пациенты, спускавшиеся к подземным минеральным источникам, поправлялись быстрее и полнее, чем те, кто пил ту же воду непосредственно в санатории. Оказалось, что в пещерах, где располагались целебные родники, был уникальный микроклимат: дело не только в оптимальной температуре и влажности, но и в насыщенности воздуха аэрозолями солей, и повышенной ионизации воздуха.

Кому показана процедура

Буквально всем! Сегодня галокамеры – это золотой стандарт лечения астмы, но они оказывают полезное действие и на нервную, иммунную, сердечнососудистую системы. Детям, даже самым маленькие, процедура, как правило, – в самом деле, просто отдыхать и дышать - одно удовольствие!

Обратите внимание

В галокамере санатория «Родник Алтая» используется сухая морская соль, а не пульверизация раствора: именно так достигается максимально точная имитация природной соляной пещеры.

Пантовая ванна

Панты – это молодые рога маралов. Концентрация макро- и микроэлементов, а также биологически активных веществ в рогах необычайно высока, чем и объясняется их невероятная популярность в народной медицине и, кстати, повышенное внимание медицины современной.

Кому показана процедура

Пантовые ванны – это настоящая панацея в списке общеукрепляющих процедур, восстанавливающая нервную систему, улучшающая память, стабилизирующая иммунитет. Особенно рекомендуются часто болеющим детям и подросткам в период интенсивного роста.

Обратите внимание

В санатории «Родник Алтая» для детей предложены ванны - «О-Панто Солнышко», для которых используется пантогематоген - вещество, получаемого из пантов и крови алтайского марала. В нем достаточно биологически активных природных компонентов, но в то же время такие ванны безопасны даже для четырехлетних малышей!

Лечебные души

Именно души, а не душ – ведь в санатории «Родник Алтая» семь видов этой процедуры, от легкого расслабляющего «Дождевого» до бодрящего и энергичного душа Шарко. Каждый лечебный душ – это уникальная процедура, во время которого над вашим телом трудятся трудолюбивые струйки-массажисты. Они умеют буквально «достучаться» до каждого нервного окончания, каждого кровеносного капилляра.

Кому показана процедура

В зависимости от того, какой эффект необходимо достигнуть – успокоить и расслабить, или, напротив, взбодрить и тонизировать, назначается конкретный вид лечебного душа. И хотя эта процедура носит признанный общеукрепляющий характер, особенно полезна она людям с неврологическими заболеваниями.

Обратите внимание

Тончайшие струйки быстро насыщают воздух влагой, что существенно улучшает кислородный обмен в клетках кожи. Малышей это не заинтересует, но мамы должны знать, что лечебный душ – это еще и косметологическая процедура!

Лечебные ванны

На четвертом месте – ванны, обогащенные природными биологически активными веществами. В санатории «Родник Алтая» их целых восемь видов: от нежнейших расслабляющих ванн с мелиссой до бодрящих морских и хвойно-жемчужных. В зависимости от состояния ребенка и его диагноза врач назначит конкретный вид ванн. Что приятно – этот вид оздоравливающих процедур практически не имеет противопоказаний.

Кому показана процедура

Как мы уже упоминали, подбирать ее должен врач. Но обо всех ваннах можно сказать, что «вода смывает усталость» - они настоятельно рекомендованы при переутомлении и стрессе. Кстати, это проблемы большинства школьников!

Обратите внимание

Мамы, а знаете ли вы, что ванны с морской солью улучшают обмен веществ, а значит, помогают похудеть самым приятным и «ленивым» образом? Кстати, папам можем рекомендовать процедуры с розмарином – настоящие ванны мужской силы!

Грязи

Благотворное воздействие лечебных грязей было известно людям еще в древности, хотя тогда они и не знали, что в одном грамме грязи содержится до миллиарда микроорганизмов, перерабатывающие органические остатки в биологически активные соединения углерода, азота, серы, железа. В «Роднике Алтая» работают с двумя типами грязи: сульфидной из озера Горькое и сапропелевой из озера Большой Тараскуль. Грязевые аппликации выглядят, быть может, не очень эстетично, зато насыщают коже целебными веществами быстрее и лучше, чем рукотворные лечебные мази.

Кому показана процедура

Грязелечение полезно при множестве неинфекционных воспалительных заболеваний – мышц, суставов, внутренних органов. Достоинство грязей еще и в том, что помимо противовоспалительного они производят еще и обезболивающий эффект.

Обратите внимание

Лечебная грязь оказывает просто волшебное действие на кожу!

Тонзилор

Тонзиллиты, фарингиты, ангины встречаются сегодня гораздо чаще, чем 20-30 лет назад; тогда считалось, что небные миндалины (гланды) можно просто удалить. Однако сегодня отоларингологи не склонны к такому радикальному решению проблемы; если удалить гланды, то «под удар» попадают бронхи и легкие. К сожалению, бороться с инфекцией в небных миндалинах сложно – по структуре они напоминают губку, в глубоких порах которой могут надежно затаиться болезнетворные бактерии. Аппарат «Тонзилор» - это современный способ санации небных миндалин. Содержимое лакун разжижается ультразвуком и отсасывается специальной насадкой, словно пылесосом. Одновременно миндалины промываются лечебным раствором, который подается под давлением. Такие аппараты сегодня есть далеко не в каждом лечебном учреждении, а в «Роднике Алтая» - есть!

Кому показана процедура

Всем, кто часто болеет ангинами и тонзиллитами.

Обратите внимание

Использовать аппарат «Тонзилор» можно только в период ремиссии! Вряд ли вы привезли в санаторий ребенка с острой ангиной, а значит – для профилактики настал самый удачный момент!

Массаж

В санатории «Родник Алтая» к услугам гостей – более десятка видов массажей, включая тайский массаж стоп и сибирское СПА с кедровой живицей. Однако для маленьких гостей от 4 до 14 лет предусмотрена собственная программа оздоровительных массажей. Главное в ней – не экзотические техники, а специалисты, с огромным опытом работы с детьми.

Кому показана процедура

Спектр проблем, которые решаются при помощи массажей, очень широк; нет практически ни одного хронического заболевания, для которого не существовало бы собственного чудодейственного вида массажа. Но главное – любой массаж оказывает общеукрепляющее действие, позволяет успокоить ребенка и улучшает его настроение.

Обратите внимание

Сеанс детского массажа длится 15 или 30 минут. Учтите это, если принимаете процедуры параллельно с ребенком!

Кислородные коктейли

Мы привыкли к тому, что кислород – жизненно важный компонент воздуха, однако, как выяснили ученые, желудок усваивает его не менее эффективно, чем легкие! Так что для маленьких горожан, вынужденно живущих в условиях хронического кислородного голодания, кислородные коктейли – это в буквальном смысле «живая вода». К тому же детям нравится забавный вид этого лакомства, с пышной шапкой из воздушных «пузырьков» - это как раз то «лекарство», которое они принимают с удовольствием!

Кому показана процедура

Общепризнанное действие кислородных коктейлей – активизация метаболизма и устранение синдрома хронической усталости. Как наиболее безопасное средство дополнительной оксигенации, они особенно рекомендованы детям и беременным женщинам.

Обратите внимание

У кислородных коктейлей могут быть разные вкусы! Какой понравится вашему ребенку больше других?

Бассейн

Бассейны – это визитная карточка «Родника Алтая». Каскад из четырех чаш на открытом воздухе, три из которых – подогреваемые, позволяет купаться уже в мае, как только на улице установится первое весеннее тепло. А климат Белокурихи таков, что первое весеннее тепло уже пришло – здесь теплее, чем в остальных регионах Сибири, солнца – больше, а ветра – меньше. В этом году любителей водных процедур на свежем воздухе порадует еще и новенькая сауна, установленная рядом с открытыми бассейнами. Впрочем, в «Роднике Алтая» есть и традиционный крытый бассейн – просторный, чистый, теплый и, конечно же, с сауной и хамамом, как и полагается бассейну в оздоровительном комплексе

Кому показана процедура

Плавание - это наиболее безопасный и полезный для здоровья вид физической активности. Минимальная нагрузка на суставы, полноценная работа всех мышц, тонизирующее воздействие на сердечнососудистую систему – это только его малая часть достоинств!

Обратите внимание

После сауны или хамама рекомендуем вам восполнить потерю жидкости травяными чаями.

Лечебная физкультура

Мы недооцениваем лечебную физкультуру – многие мамы полагают, что нагрузка там невелика, да и упражнения внешне не выглядят сложными. Поверьте, простота упражнений – обманчива, а их точное выполнение ребенком под руководством опытного инструктора по эффективности сравнимо с традиционной консервативной терапией! Главное – подобрать подходящий комплекс упражнений, который поможет малышу решить его проблемы со здоровьем. В санатории «Родник Алтая» разработаны специальные комплексы для детей.

Кому показана процедура

В первую очередь – детям с нарушениями работы опорно-двигательного аппарата, однако, в качестве профилактики полезна всем детям!

Обратите внимание

Для спортивных (или гиперактивных) детей, которые не устают на ЛФК, никак не могут набегаться по сосновому терренкуру и наплескаться в бассейне «до потери пульса», в санатории «Родник Алтая» предусмотрен детский фитнес!

Десять самых популярных процедур – это лишь малая часть лечебного «ассортимента» санатория «Родник Алтая». Уверены, мамы, которые читают наш обзор, уже оценили его возможности по достоинству. Но, увы, ни одного ребенка невозможно соблазнить предложением «а поехали в санаторий, полечимся!» Поэтому, когда вы будете обсуждать с детьми предстоящий отдых в «Роднике Алтая», обязательно расскажите, что…

… здесь чудесный сосновый бор, где живут веселые белки и бурундуки,

… бассейн, где можно купаться уже в мае

… вкусности утром, днем и вечером – по специальному детскому меню, оформленному и поданному в детской посуде, лакомства на полдник и второй завтрак – только для детей!

… детские дискотеки, игры и другие развлечения, где можно завести новых друзей

Вы проведете чудесный беззаботный отпуск вместе с ребенком, позабыв об уборке и готовке (специальное детское меню с полутора лет), ежедневно будете наслаждаться солнцем и свежим воздухом предгорий Алтая. А главное – приятные и необременительные оздоровительные процедуры, которые наполнят силами вас и вашего малыша!

Вопросы о программах и акциях по телефону 8-800-100-99-98 или на сайте родник-алтая.рф http://rodnik-altaya.com/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.