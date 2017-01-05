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Воспитанник кузбасского хоккея выводит молодёжную сборную России в полуфинал чемпионата мира!

Традиционно впервые дни Нового года внимание болельщиков приковано к турниру самых перспективных игроков планеты, который нынче проходит в Канаде. В четвертьфинале наша сборная без проблем обыграла датчан 4:0, а воспитанник новокузнецкого «Металлурга» Кирилл Капризов оформил дубль. С семью заброшенными шайбами он возглавляет гонку снайперов чемпионата. В ночь на января в полуфинале россияне встретятся со сверстниками из США.



