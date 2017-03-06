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В Кемерове прошёл турнир по хоккею в валенках

6 Мар. 2017, 14:16
26 просмотров

На площади Советов  Кемерова  прошел  турнир  по хоккею  в валенках «Кубок СССР».  Зимняя  забава   мальчишек советских времен  в последние годы  очень популярна среди взрослых. Соревнования   проводятся  ежегодно,  на этот раз за звание лучшей   боролись  12 команд национальных диаспор,  а также  депутаты.   Основательно  подкрепившись кашей, игроки  упорно  сражались.  В результате  сильнейшими оказались народные избранники, которые  посвятили  свою победу  предстоящему женскому празднику.  


Тэги: Кемерово, хоккей в валенках
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