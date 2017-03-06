В Кемерове прошёл турнир по хоккею в валенках

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На площади Советов Кемерова прошел турнир по хоккею в валенках «Кубок СССР». Зимняя забава мальчишек советских времен в последние годы очень популярна среди взрослых. Соревнования проводятся ежегодно, на этот раз за звание лучшей боролись 12 команд национальных диаспор, а также депутаты. Основательно подкрепившись кашей, игроки упорно сражались. В результате сильнейшими оказались народные избранники, которые посвятили свою победу предстоящему женскому празднику.



