Кузбассовец на личном подворье разводит перепелов

В Кузбассе завершилась акция по раздаче овощных наборов. Самые свежие дары полей получили более 5 тысяч семьи, для них это отличная поддержка. А житель Прокопьевского района Сергей Питиков нашёл другой способ не просто экономии, а даже пополнения семейного бюджета. На личном подворье помимо привычных гусей, коров и поросят получили прописку перепёлки и вешенки. Пернатые чувствуют себя отлично и такое яйцо в деревне уже не экзотика. Понравились селянам и грибы, особенно в пирожках. Теперь Сергей подыскивает подходящее помещение, чтобы и дальше развивать бизнес.