К Земле летит астероид, который в два раза больше Челябинского меторита

TC4 – так называется астероид, стремительно приближающийся к Земле. Его диаметр почти 40 метров, он в два раза больше, чем Челябинский метеорит, упавший четыре года назад в озеро Чебаркуль. Учёные говорят, что «гость с небес» приблизится к Земле 12 октября.



- Астероид пролетит в 44880 км от нашей планеты. Это достаточно маленькая дистанция, - цитирует астрономов «Комсомольская правада». Издание напоминает, что ущерб от Челябинского меторита оценили примерно в 1 миллиард рублей, человеческих жертв не было.

