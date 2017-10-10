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Новости |Общество
10 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 268

Аман Тулеев провёл совещание по развитию города-спутника Лесная Поляна

Кузбасские строители подвели итоги работы с начала года. За 9 месяцев они сдали более 600 квадратных метров жилья - это почти 10 тысяч квартир. В столице региона один из самых динамично развивающихся районов - Лесная поляна. Кстати, спутник признан лучшим градостроительным проектом России. Ведь это уникальная идея: соединение  комфорта с проживанием на природе. Минувшим летом её высоко оценили и на престижном международном конкурсе в сфере недвижимости.

А начиналось возведение при поддержке правительства страны, программу лично курировал Дмитрий Медведев. Сегодня губернатор провел совещание с президентом компании «Промстрой» Борисом Горобцовым по дальнейшему развитию мини-города. Отметил Аман Тулеев и вклад Владимира Михайлова, бывшего главы Кемерова при поддержке которого стартовала реализация масштабного проекта. Сегодня мэр Илья Середюк успешно продолжает начинания.

В Лесной Поляне живет 15 тысяч человек, большая часть - молодые семьи. Здесь рождаемся в несколько раз выше, чем в других муниципалитетах. Есть все условия для активного отдыха и учебы. Открыты 2 суперсовременные школы, 4 детских сада. И это еще не все.

 
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