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Новости |Общество
9 ноября 2017 ГТРК «Кузбасс» 97

Из-за превышения радона в воздухе в кузбасской школе закрыли спортзал

Из-за превышения радона в воздухе в кузбасской школе закрыли спортзал

Специалисты регионального  Роспотребнадзора  проинспектировали в Осинниках школу-интернат № 4. Результаты показали, что в помещении превышено содержание радона и торона.

— В эксплуатируемых жилых и общественных зданиях среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых и общественных помещений ЭРОАRn + 4,6 x ЭРОАTn не должна превышать 200 Бк/м3, — сообщила «Газета Кемерова» со ссылкой на областное Управлении Роспотребнадзора.

В отношении юрлица составлен протокол об административном правонарушении, спортивный зал закрыли на 90 дней с 24 октября.

 

 
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