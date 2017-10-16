В Кузбассе на пожаре в дачном доме погибли пенсионер и ребёнок

Трагедия произошла 14 октября в деревне Сар-Саз Юргинского района. На пожаре, вспыхнувшем в дачном доме, погиб 71-летний мужчина и 5-летняя девочка.

Сигнал о возгорании поступил на пульт МЧС в 23:53, соседи заметили дым и вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 9 огнеборцев и 3 единицы техники.

Ещё до приезда специалистов из дома самостоятельно выбрались 30-летняя женщина с четырёхлетним сыном и восьмилетней дочерью, а также их 62-летняя бабушка. Они получили термические ожоги 2, 3 степени. Отмечается, что мальчик серьёзно пострадал и сейчас находится в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия пожарные обнаружили тела 5-летней девочки и 71-летнего мужчины. «По предварительным данным, дом использовался в качестве дачи. Специалисты обнаружили многочисленные скрутки электропровода, а также три места короткого замыкания. Позже будет установлена причина пожара, но уже сейчас можно констатировать, что пожарной безопасности хозяева не придавали значения», — сообщили в СК РФ по Кузбассу.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.