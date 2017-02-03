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Хоккейных болельщиков Кемерова приглашают на выставку уникальных значков

2 Фев. 2017, 16:50
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«Коллекция болельщика» - так называется выставка, которая открылась в музее-заповеднике «Красная Горка».  Гости увидят уникальную коллекцию страстного хоккейного болельщика  кемеровчанина Евгения Бабкина. 

Представлены значки «Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1979 год» и «Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1986 год», выпущенные малым тиражом. Также в экспозиции, значки московской Олимпиады 1980 года и Игр доброй воли 1986г.  

- На выставке можно увидеть значки с традиционными символами «Бенди» - медведем с клюшкой и снегирём, а также автографы участников Чемпионата мира по хоккею с мячом, проходившего в Кемерове. В этом году этому значимому событию в истории кузбасской столицы исполнится 10 лет, - рассказывают организаторы выставки. Она проходит в рамках проекта «Домашний музей», посвящённого грядущему 100-летию кузбасской столицы.

Фото: пресс-служба «Красной Горки»

   



Тэги: Красная Горка, Коллекция болельщика, хоккей в Кузбассе
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