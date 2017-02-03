Хоккейных болельщиков Кемерова приглашают на выставку уникальных значков

«Коллекция болельщика» - так называется выставка, которая открылась в музее-заповеднике «Красная Горка». Гости увидят уникальную коллекцию страстного хоккейного болельщика кемеровчанина Евгения Бабкина.

Представлены значки «Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1979 год» и «Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1986 год», выпущенные малым тиражом. Также в экспозиции, значки московской Олимпиады 1980 года и Игр доброй воли 1986г.

- На выставке можно увидеть значки с традиционными символами «Бенди» - медведем с клюшкой и снегирём, а также автографы участников Чемпионата мира по хоккею с мячом, проходившего в Кемерове. В этом году этому значимому событию в истории кузбасской столицы исполнится 10 лет, - рассказывают организаторы выставки. Она проходит в рамках проекта «Домашний музей», посвящённого грядущему 100-летию кузбасской столицы.

Фото: пресс-служба «Красной Горки»