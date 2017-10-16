В Кузбассе отметили 100-летие начала промышленной разработки Прокопьевского угольного месторождения

С начала года угольщики Кузбасса выдали на-гора 180 миллионов тонн топлива. Это на 12 миллионов больше, чем за аналогичный период 2016. Две трети «черного золота» в регионе сейчас добывают открытым способом. Поэтому особое внимание в области уделяют рекультивации отработанных земель.

А в Прокопьевске отметили 100-летие начала промышленной разработки Прокопьевского угольного месторождения. Именно ему город обязан своим появлением. На «Встрече поколений» молодые люди рассказали, каким они видят будущее малой родины, а ветераны вспомнили первые годы становления угольной промышленности.