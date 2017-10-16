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Новости |Общество
16 октября 2017 ГТРК «Кузбасс» 29

В Кузбассе отметили 100-летие начала промышленной разработки Прокопьевского угольного месторождения

С начала года  угольщики Кузбасса  выдали на-гора 180 миллионов тонн топлива. Это на 12 миллионов больше, чем за аналогичный период 2016. Две трети «черного золота» в регионе сейчас добывают открытым способом. Поэтому особое внимание в области уделяют рекультивации отработанных земель.

А в Прокопьевске отметили  100-летие  начала промышленной  разработки Прокопьевского  угольного месторождения. Именно ему город обязан своим появлением. На «Встрече поколений» молодые люди рассказали, каким они видят будущее малой родины, а ветераны вспомнили первые годы становления угольной промышленности.

 

 
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