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Автору лучшего видео "Гонки Героев" достанется GoPro

14 Мар. 2017, 15:33
57 просмотров

14 марта на сайте vesti42.ru начнётся голосование за лучшее видео, снятое участниками «Гонки Героев» в Шерегеше. 
После забега, «герои» передавали своё видео сотрудникам ГТРК «Кузбасс» и присылали к нам на почту. Среди переданных материалов отобрали лучшие, их список обнародуют в вечерней программе «Вести-Кузбасс 20:45». 

После эфира на сайте vesti42.ru откроется народное голосование, в котором наши телезрители смогут выбрать лучшее видео гонки, а 20 марта в одном из выпусков новостей будет объявлен победитель, который и станет счастливым обладателем видеокамеры GoPro. 
Голосуйте на сайте и следите за выпусками новостей.


Тэги: Гонка Героев
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