Автору лучшего видео "Гонки Героев" достанется GoPro

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14 марта на сайте vesti42.ru начнётся голосование за лучшее видео, снятое участниками «Гонки Героев» в Шерегеше.

После забега, «герои» передавали своё видео сотрудникам ГТРК «Кузбасс» и присылали к нам на почту. Среди переданных материалов отобрали лучшие, их список обнародуют в вечерней программе «Вести-Кузбасс 20:45».





После эфира на сайте vesti42.ru откроется народное голосование, в котором наши телезрители смогут выбрать лучшее видео гонки, а 20 марта в одном из выпусков новостей будет объявлен победитель, который и станет счастливым обладателем видеокамеры GoPro.

Голосуйте на сайте и следите за выпусками новостей.





