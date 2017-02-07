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В Кузбассе сыграли в хоккей в валенках

7 Фев. 2017, 13:02
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Русский хоккей для Кузбасса - вид спорта особый, а уж в валенках тем более - Любимая забава уже нескольких поколений настоящийх сибиряков. Этакое доморощенное бенди. Погонять оранжевый мяч по площадке не прочь и мальчишки и весьма солидные мужчины. В Крапивинский район со своими пимами приехали спортсмены из Кемерова. Это судейские бригады, которые обслуживают хоккейные матчи.  2 тайма по 15 минут исхода напряженного противостояния не решили. 4:4. Победителя выявляли по серии штрафных ударов. С минимальным перевесом выиграла команда гостей. В ответной встрече хозяева пообещали дать достойный отпор.

 


Тэги: Кузбасс, хоккей в валенках
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