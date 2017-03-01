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Кемеровчане будут судить переигровку скандального матча по хоккею с мячом

1 Мар. 2017, 19:28
4 просмотра

Бригада арбитров из Кемерова будет обслуживать матч-переигровку чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским "Водником" и иркутским "Байкалом-Энергией". Главным судьёй назначен Дмитрий Добрянский, помогать ему будут Сергей Бескончин и Денис Пронин, инспектор встречи - Игорь Тараканов.
Игра состоится на нейтральном поле в Подмосковье 3-го марта. 

Напомню, скандальная встреча в Архангельске завершилась победой иркутян 11:9. Причем все мячи соперники забили в свои ворота! Результат матча аннулирован, назначена переигровка, главные тренеры команд оштрафованы на крупную сумму, 



Тэги: Кемерово, переигровка
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