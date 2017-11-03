В Следкоме Кузбасса рассказали подробности расследования гибели 5 человек

В центре внимания остаётся страшная история, произошедшая в Прокопьевском районе. Здесь 2 ноября в одной из квартир двухэтажного дома в поселке Верх-Егос обнаружены тела 38-летней и 28-летней женщин, а также трех малолетних детей (2 года, 7 и 8 лет). Предварительно установлено, что они отравились угарным газом.

- Следователями при содействии следователей-криминалистов, с привлечением специалистов МЧС был проведен следственный эксперимент. В рамках мероприятия квартира потерпевших сначала была хорошо проветрена, затем специалистами МЧС были взяты замеры воздуха. После чего растоплена печь и снова с применением газоанализатора проведены замеры воздуха, - рассказали в Следственном комитете по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что квартиру опечатали и поставили охрану. Замеры воздуха специалисты провели несколько раз ночью и утром. Выяснилось, что концентрация содержания в нем окиси углерода допустимую норму превышает в 25 раз. Для человека это смертельно. В Следокме сообщили, что в отопительной печи есть неисправности: в трубу уходил не весь дым, его часть его поступала в жилое помещение. Расследование продолжается.

Фото: кадры с места трагедии (оперативная съёмка)